Johnny Jansen Bongkar Situasi Bali United saat Gasak PSM, Laga tak Mudah

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Bali United tampil luar biasa di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam.

Bermain di kandang PSM Makassar pada laga penutup Super League 2025-2026, Bali United berhasil menang dengan skor 0 – 2.

Bali United unggul cepat melalui gol yang dicetak gelandang serang Mirza Mustafic menit ke-1 dan gol telat penyerang sayap Thijmen Goppel menit ke-90 + 4.

Meski menang meyakinkan, pelatih Bali United Johnny Jansen mengatakan laga melawan PSM Makassar berjalan tidak mudah.

Pasalnya, para pemainnya melakukan beberapa kali kesalahan seusai gol cepat Mirza Mustafic ke gawang Reza Arya Pratama.

"Pertandingan yang tidak mudah di lapangan.

Kami sempat melakukan beberapa kesalahan sehingga pertandingan terhenti di saat kami menciptakan banyak peluang,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Analisis Johnny Jansen bisa jadi benar.