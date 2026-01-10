JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Bongkar Situasi Bali United saat Gasak PSM, Laga tak Mudah

Johnny Jansen Bongkar Situasi Bali United saat Gasak PSM, Laga tak Mudah

Sabtu, 10 Januari 2026 – 08:44 WIB
Johnny Jansen Bongkar Situasi Bali United saat Gasak PSM, Laga tak Mudah - JPNN.com Bali
Gaya selebrasi gelandang Bali United Mirza Mustafic seusai menjebol gawang PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-Pare, Jumat (9/1) malam. Bali United mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Bali United tampil luar biasa di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam.

Bermain di kandang PSM Makassar pada laga penutup Super League 2025-2026, Bali United berhasil menang dengan skor 0 – 2.

Bali United unggul cepat melalui gol yang dicetak gelandang serang Mirza Mustafic menit ke-1 dan gol telat penyerang sayap Thijmen Goppel menit ke-90 + 4.

Baca Juga:

Meski menang meyakinkan, pelatih Bali United Johnny Jansen mengatakan laga melawan PSM Makassar berjalan tidak mudah.

Pasalnya, para pemainnya melakukan beberapa kali kesalahan seusai gol cepat Mirza Mustafic ke gawang Reza Arya Pratama.

"Pertandingan yang tidak mudah di lapangan.

Baca Juga:

Kami sempat melakukan beberapa kesalahan sehingga pertandingan terhenti di saat kami menciptakan banyak peluang,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Analisis Johnny Jansen bisa jadi benar.

Meski menang meyakinkan, pelatih Bali United Johnny Jansen mengatakan laga melawan PSM Makassar berjalan tidak mudah.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united PSM PSM vs Bali United psm makassar PSM Makassar vs Bali United Mirza Mustafic Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Gol Kilat 30 Detik Mirza Mustafic Jadi Kunci Bali United Gasak PSM Makassar - JPNN.com Bali

    Gol Kilat 30 Detik Mirza Mustafic Jadi Kunci Bali United Gasak PSM Makassar

  2. Johnny Jansen Bongkar Situasi Bali United saat Gasak PSM, Laga tak Mudah - JPNN.com Bali
    Johnny Jansen Bongkar Situasi Bali United saat Gasak PSM, Laga tak Mudah
  3. Klasemen Super League Setelah Bali United Gasak PSM: Borneo FC Potensi Tergusur - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Bali United Gasak PSM: Borneo FC Potensi Tergusur

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU