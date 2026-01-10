Hasil Liga Nusantara: Laju Perseden vs Persebata Imbang, Masih Nyaman di Puncak

JPNN.com

Sabtu, 10 Januari 2026 – 06:53 WIB
Pemain Perseden Wayan Adinata menjebol gawang Persebata pada laga pekan ke-11 Liga Nusantara 2025-2026 di Lapangan Thor, Surabaya, Jumat (9/1). Perseden bermain imbang 1 - 1 dengan Persebata. Foto: Instagram @perseden_denpasar

bali.jpnn.com, SURABAYA - Laju Perseden Denpasar tertahan pada pekan ke-11 Grup D Liga Nusantara 2025-2026.

Menantang Persebata Lembata di Lapangan Thor, Surabaya, Jumat (9/1) malam, Perseden Denpasar dipaksa bermain imbang 1 – 1.

Perseden mengawali pertandingan dengan baik.

Laskar Catur Muka bermain rapi, mengandalkan permainan dari kaki ke kaki untuk masuk area pertahanan Persebata Lembata.

Peluang demi peluang lahir pada awal babak pertama.

Hasilnya, pada menit ke-18, Perseden Denpasar unggul melalui I Wayan Adinata yang mencetak gol dari skema bola mati.

Sayang kemenangan di depan mata itu buyar lantaran para pemain Perseden Denpasar kurang fokus pada menit akhir laga.

Pada masa perpanjangan babak kedua, Persebata Lembata berhasil membalas dengan mencetak satu gol penyama kedudukan 1 – 1.

Laju Perseden Denpasar tertahan pada pekan ke-11 Grup D Liga Nusantara 2025-2026 setelah ditahan imbang Persebata Lembata dengan skor 1 - 1
