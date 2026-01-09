Statistik Gila Bali United saat Gasak PSM Makassar, Dominan di Semua Lini

JPNN.com

Jumat, 09 Januari 2026 – 22:02 WIB
Pemain Bali United menanduk bola dihalangi pemain PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam. Bali United mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2- 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Bali United tampil luar biasa di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam.

Bermain di kandang PSM Makassar pada laga penutup Super League 2025-2026, Bali United berhasil menang dengan skor 0 – 2.

Bali United unggul cepat melalui gol yang dicetak gelandang serang Mirza Mustafic menit ke-1 dan gol telat penyerang sayap Thijmen Goppel menit ke-90 + 4.

Melihat statistik pertandingan, kemenangan yang diperoleh Bali United sangat wajar.

Meski berstatus tim tamu, Bali United tampil menggila, mendominasi pertandingan dibandingkan tuan rumah PSM Makassar.

Penguasaan bola Bali United mencapai 58 persen, sementara PSM Makassar hanya 42 persen.

Pemain Bali United melepaskan 12 kali shots on target, delapan di antaranya mengarah ke gawang PSM Makassar yang dikawal Reza Arya Pratama.

Pemain PSM Makassar sebenarnya lebih unggul dengan mencetak 14 kali shots on target, tetapi hanya empat yang mengarah ke gawang Bali United yang dikawal Mike Houptmeijer.

