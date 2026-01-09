JPNN.com

Jumat, 09 Januari 2026 – 21:33 WIB
PSM Terkapar di Tangan Bali United, 2 Pemain Diganjar Kartu Merah, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali
Gaya selebrasi gelandang Bali United Mirza Mustafic seusai menjebol gawang PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam. Bali United mengalahkan tuan rumah PSM Makassar dengan skor 2 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Bali United tampil digdaya saat meladeni tuan rumah PSM Makassar pada laga pekan ke-17 Super League 2025-2026.

Bermain di kandang lawan, Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam, Bali United berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2 – 0.

Bali United unggul cepat melalui gol yang dicetak gelandang serang Mirza Mustafic menit ke-1 dan gol telat penyerang sayap Thijmen Goppel menit ke-90 + 4.

PSM Makassar yang berambisi memutus rekor tiga kekalahan beruntun, justru terkapar di kandang sendiri dan kehilangan dua pemainnya karena menerima kartu merah.

Kartu merah diberikan wasit untuk dua pemain PSM Makassar, yakni Syahrul Lasinari menit ke-24 dan Ananda Raehan menit ke-90 + 8.

Berkat kemenangan ini, Bali United naik satu peringkat di papan klasemen Super League 2025-2026 ke posisi ketujuh dengan 27 poin, hasil dari tujuh kali menang, enam kali seri dan empat kali kalah.

PSM Makassar bertahan di peringkat ke-10 dengan 19 poin, hasil dari empat kali menang, tujuh kali seri dan enam kali menang.

Bali United mengawali pertandingan dengan intensitas tinggi sejak menit awal laga.

