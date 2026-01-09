PSM Merugi, Victor Luiz Absen Kontra Bali United, Tomas Trucha Kecewa

JPNN.com

Jumat, 09 Januari 2026 – 17:47 WIB
PSM Makassar tak bisa diperkuat bek tengah Victor Luiz pada laga Jumat (9/1) malam ini melawan Bali United karena akumulasi kartu kuning pada laga sebelumnya. Posisinya digantikan Syahrul Lasinari. Foto: I.League

bali.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar merugi menjelang laga pekan ke-17 Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam.

Pasalnya, PSM Makassar tak bisa diperkuat bek tengah Victor Luiz pada laga malam ini melawan Bali United.

Victor Luiz tidak bisa tampil membela skuad Juku Eja karena akumulasi kartu kuning.

Pesepakbola asal Brasil itu mendapatkan kartu kuning keempatnya musim ini saat PSM Makassar melawan Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, pekan lalu.

Tanpa Victor Luiz, sektor jangkar tim potensi ditembus penyerang Bali United.

Padahal, PSM Makassar sedang berjuang bangkit dari tiga kekalahan beruntun, saat kalah dari Malut United, Persib Bandung dan Borneo FC.

“Victor Luiz adalah pemain reguler yang posisinya tak tergantikan,” ujar pelatih PSM Makassar Tomas Trucha dilansir dari laman I.League.

Meski demikian, Tomas Trucha memastikan sudah menyiapkan sosok pengganti peran Victor Luiz.

PSM Makassar tak bisa diperkuat bek tengah Victor Luiz pada laga malam ini melawan Bali United karena akumulasi kartu kuning pada laga sebelumnya
