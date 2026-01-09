Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSM vs Bali United: Tuan Rumah Menang Tipis

JPNN.com

Jumat, 09 Januari 2026 – 17:24 WIB
Ilustrasi bola. Tuan rumah PSM Makassar bentrok melawan Bali United di Stadion BJ Habibie, Pare-Pare, Jumat (9/1) malam ini. Laga ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen Super League. Foto: Instagram @dewa_united

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel seru tersaji pada laga pekan ke-17 Super League 2025-2026 antara tuan rumah PSM Makassar melawan Bali United.

Pertandingan besar ini bergulir Jumat (29/11) malam ini pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA di Stadion BJ Habibie, Pare-pare.

Bagi Anda yang tidak menyaksikan langsung pertandingan langsung di stadion, bisa menikmati melalui opsi streaming di Vidio.

Laga ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen Super League.

Bali United saat ini berada di peringkat kedelapan dengan 24 poin, hasil dari enam kali menang, enam kali seri dan empat kali kalah.

PSM Makassar di lain sisi ada di peringkat ke-10 dengan 19 poin, hasil dari empat kali menang, tujuh kali seri dan lima kali kalah.

Kedua kesebelasan telah bertemu 18 kali di dua ajang berbeda, tetapi format sama, yakni 16 laga Liga 1 dan dua pertandingan Indonesia Soccer Championship (ISC).

Dalam 18 pertandingan itu, kedua kesebelasan memiliki statistik yang berimbang, sama-sama meraih enam kemenangan dan enam kali imbang.

Laga ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan PSM Makassar dan Bali United di papan klasemen Super League 2025-2026, apakah bakal naik atau turun.
