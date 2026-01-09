Syahrul Lasinari Anggap Laga PSM vs Bali United Bak Final: Wajib Menang!

JPNN.com

Jumat, 09 Januari 2026 – 13:30 WIB
Bek tengah PSM Makassar Syahrul Lasinari melepaskan tendangan ke gawang Malut United. Syahrul Lasinari siap membawa PSM mengalahkan Bali United di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam. Foto: I.League

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Bek tengah PSM Makassar Syahrul Lasinari punya ambisi besar pada laga penutup putaran pertama Super League 2025-2026.

Menantang Bali United di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam, Syahrul Lasinari mematok PSM Makassar meraih kemenangan.

Tiga poin ini sekaligus menjadi obat pelipur lara setelah pada tiga laga terakhir PSM Makassar kalah dari lawan-lawannya, yakni Malut United, Persib Bandung dan Borneo FC.

“Saya dan teman-teman akan berusaha semaksimal mungkin meraih kemenangan.

Ini laga penting bagi kami,” ujar Syahrul Lasinari dilansir dari kanal YouTube PSM Makassar.

Syahrul Lasinari menilai laga PSM Makassar versus Bali United menjadi pertandingan penting, bahkan seperti partai final.

Oleh karena itu, skuad Pasukan Ramang akan bekerja mati-matian agar tiga kekalahan beruntun berhenti saat main di kandang sendiri.

“Buat kami, laga ini seperti final.

