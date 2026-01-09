Tomas Trucha Puji Habis-habisan Bali United, Target Stop Kekalahan Beruntun

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha memuji habis-habisan Bali United pada laga pekan ke-17 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam.

Menurut Tomas, Serdadu Tridatu bukan tim lemah, tetapi tim bagus yang harus diwaspadai.

Apalagi, pada laga terakhir Bali United meraih kemenangan.

Performa Bali United kian mentereng lantaran lini pertahanan Serdadu Tridatu sangat solid, sulit dijebol tim lawan.

Kiper Mike Houptmeijer mencetak lima clean sheet secara beruntun musim ini.

"Mereka (Bali United) mendapatkan hasil bagus di lima pertandingan.

Juga mendapatkan dua kemenangan tandang,” ujar Tomas Trucha dilansir dari laman I.League.

Berdasar analisis Tomas Trucha, Bali United adalah tim yang terbiasa memainkan bola.