Thijmen Goppel Sentil Kekuatan PSM, Sebut Bali United Siap Beri Perlawanan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Winger Bali United Thijmen Goppel angkat bicara menjelang laga pekan ke-17 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah PSM Makassar.

Duel big match ini bakal berlangsung di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam pukul 20.00 WITA.

Menurut Thijmen Goppel, PSM Makassar adalah tim berkualitas.

Pasukan Ramang memiliki pemain dengan postur menjulang yang berpotensi menyulitkan lini pertahanan Bali United.

Namun, Serdadu Tridatu juga punya kualitas dan siap memberi perlawanan.

Thijmen Goppel bahkan percaya diri Bali United bisa merebut poin di Stadion BJ Habibie, Pare-pare.

"PSM Makassar adalah tim yang kuat.

Namun, kondisi kami saat ini sangat baik dan siap untuk laga malam ini,” ujar Thijmen Goppel dilansir dari laman klub.