Pemain PSM Tinggi Menjulang Jadi Tantangan Bali United, Jo Jansen Buka Suara

Jumat, 09 Januari 2026 – 07:39 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen siap menghadapi permainan fisik pemain PSM Makassar pada laga penutup putaran pertama Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Bali United dihadapkan laga sulit pada pekan ke-17 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah PSM Makassar.

Duel big match ini bakal berlangsung di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam pukul 20.00 WITA.

Menurut pelatih Bali United Johnny Jansen, laga ini diprediksi berjalan sulit mengingat PSM Makassar adalah tim berkualitas.

Baca Juga:

Pasukan Ramang memiliki sejumlah pemain yang bisa menyulitkan pertahanan Bali United.

PSM Makassar juga memiliki deretan pemain asing dengan postur lebih tinggi dibandingkan pemain Bali United.

Sebut saja bek tengah Yuran Fernandez dan Aloiso Neto, gelandang tengah Gledson, gelandang serang Savio Roberto, striker Alex Tanque hingga Jacques Themopele.

Baca Juga:

Ini jelas menjadi tantangan bagi skuad Serdadu Tridatu.

Meski demikian, Jo Jansen, sapaan akrabnya menghadapi tantangan tersebut dengan santai.

PSM Makassar juga memiliki deretan pemain asing dengan postur lebih tinggi dibandingkan pemain Bali United yang jadi tantangan pada laga ini
