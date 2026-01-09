Pemain PSM Tinggi Menjulang Jadi Tantangan Bali United, Jo Jansen Buka Suara

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Bali United dihadapkan laga sulit pada pekan ke-17 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah PSM Makassar.

Duel big match ini bakal berlangsung di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) malam pukul 20.00 WITA.

Menurut pelatih Bali United Johnny Jansen, laga ini diprediksi berjalan sulit mengingat PSM Makassar adalah tim berkualitas.

Pasukan Ramang memiliki sejumlah pemain yang bisa menyulitkan pertahanan Bali United.

PSM Makassar juga memiliki deretan pemain asing dengan postur lebih tinggi dibandingkan pemain Bali United.

Sebut saja bek tengah Yuran Fernandez dan Aloiso Neto, gelandang tengah Gledson, gelandang serang Savio Roberto, striker Alex Tanque hingga Jacques Themopele.

Ini jelas menjadi tantangan bagi skuad Serdadu Tridatu.

Meski demikian, Jo Jansen, sapaan akrabnya menghadapi tantangan tersebut dengan santai.