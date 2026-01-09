PSM vs Bali United: Ajang Uji Clean Sheet Kiper Mike Houptmeijer

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Skuad Bali United mengantongi kepercayaan diri tinggi menghadapi laga pekan ke-17 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah PSM Makassar, Jumat (9/1) hari ini.

Hasil positif pada laga sebelumnya mengangkat kepercayaan diri Tim Receveur Cum sius untuk meraih poin di kandang PSM Makassar, Stadion BJ Habibie, Pare-pare.

Yang menarik, ini menjadi laga perdana bagi tim kepelatihan baru Bali United maupun PSM Makassar. Johnny Jansen bersama Bali United dan Tomas Trucha dengan PSM Makassar.

"Pertandingan berat melawan PSM Makassar sebagai salah satu tim yang bagus.

Namun, kami juga dalam kondisi yang baik setelah lima laga terakhir tidak kebobolan.

Semoga kami bisa merah tiga poin di sini (Pare-pare), "ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle, ini cukup percaya diri setelah sektor pertahanan tim bekerja sangat baik tanpa kebobolan gol lawan.

Kiper Mike Houptmeijer tampil gemilang mengawal gawang Bali United dengan melakukan sejumlah penyelamatan apik.