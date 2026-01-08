H2H PSM Makassar vs Bali United: Ajang Pertaruhan Gengsi di Papan Klasemen

JPNN.com

Ilustrasi bola. Tuan rumah PSM Makassar dijadwalkan bentrok melawan Bali United di Stadion BJ Habibie, Pare-Pare, Jumat (9/1). Laga ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen Super League. Foto: Instagram @dewa_united

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pertandingan big match tersaji pada laga pekan ke-17 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) besok malam.

Tuan rumah PSM Makassar dijadwalkan bentrok melawan Bali United pukul 20.00 WITA.

Laga ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen Super League.

Bali United saat ini berada di peringkat kedelapan dengan 24 poin, hasil dari enam kali menang, enam kali seri dan empat kali kalah.

PSM Makassar di lain sisi ada di peringkat ke-10 dengan 19 poin, hasil dari empat kali menang, tujuh kali seri dan lima kali kalah.

Kedua kesebelasan telah bertemu 18 kali di dua ajang berbeda, tetapi format sama, yakni 16 laga Liga 1 dan dua pertandingan Indonesia Soccer Championship (ISC).

Dalam 18 pertandingan itu, kedua kesebelasan memiliki statistik yang berimbang, sama-sama meraih enam kemenangan dan enam kali imbang.

Namun, untuk ajang Liga 1, Bali United lebih unggul daripada tuan rumah PSM Makassar.

Tuan rumah PSM Makassar dijadwalkan bentrok melawan Bali United. Laga ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen Super League.
