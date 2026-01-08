JPNN.com

JPNN.com Bali Sport PSM Bermasalah Menjelang Kontra Bali United, Tomas Trucha Blak-blakan

PSM Bermasalah Menjelang Kontra Bali United, Tomas Trucha Blak-blakan

Kamis, 08 Januari 2026 – 05:52 WIB
PSM Bermasalah Menjelang Kontra Bali United, Tomas Trucha Blak-blakan - JPNN.com Bali
Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha membeber masalah besar skuad Pasukan Ramang menjelang laga kontra Bali United di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) besok. Foto: I.League

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha melakukan evaluasi besar-besaran menjelang laga penutup putaran pertama Super League 2025-2026 kontra Bali United.

Laga pekan ke-17 Super League itu bakal berlangsung di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) besok malam.

Menurut Tomas, banyak hal yang harus dibenahi skuad Pasukan Ramang menghadapi Bali United setelah menelan tiga kali kekalahan beruntun.

Baca Juga:

Masalah pertama, PSM Makassar kesulitan bermain di level terbaik selama 90 menit.

“Kami tidak konsisten bermain bagus,” ujar Tomas Trucha dilansir dari laman I.League.

Fakta itu terlihat saat PSM Makassar kalah dari Malut United, Persib Bandung dan Borneo FC.

Baca Juga:

“Kami punya dua hingga tiga peluang gol (saat melawan Borneo FC), tetapi kami tidak bisa menyelesaikan peluang itu,” kata Tomas Trucha.

Padahal, sepanjang babak pertama, PSM tampil mendominasi, banyak menyerang dan kokoh dalam bertahan.

Menurut pelatih PSM Tomas Tucha, banyak hal yang harus dibenahi skuad Pasukan Ramang menghadapi Bali United setelah menelan tiga kali kekalahan beruntun.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PSM psm makassar bali united PSM vs Bali United PSM Makassar vs Bali United Tomas Trucha Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H PSM Makassar vs Bali United: Ajang Pertaruhan Gengsi di Papan Klasemen - JPNN.com Bali

    H2H PSM Makassar vs Bali United: Ajang Pertaruhan Gengsi di Papan Klasemen

  2. PSM Bermasalah Menjelang Kontra Bali United, Tomas Trucha Blak-blakan - JPNN.com Bali
    PSM Bermasalah Menjelang Kontra Bali United, Tomas Trucha Blak-blakan
  3. Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar - JPNN.com Bali

    Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU