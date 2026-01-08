PSM Bermasalah Menjelang Kontra Bali United, Tomas Trucha Blak-blakan

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha melakukan evaluasi besar-besaran menjelang laga penutup putaran pertama Super League 2025-2026 kontra Bali United.

Laga pekan ke-17 Super League itu bakal berlangsung di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) besok malam.

Menurut Tomas, banyak hal yang harus dibenahi skuad Pasukan Ramang menghadapi Bali United setelah menelan tiga kali kekalahan beruntun.

Masalah pertama, PSM Makassar kesulitan bermain di level terbaik selama 90 menit.

“Kami tidak konsisten bermain bagus,” ujar Tomas Trucha dilansir dari laman I.League.

Fakta itu terlihat saat PSM Makassar kalah dari Malut United, Persib Bandung dan Borneo FC.

“Kami punya dua hingga tiga peluang gol (saat melawan Borneo FC), tetapi kami tidak bisa menyelesaikan peluang itu,” kata Tomas Trucha.

Padahal, sepanjang babak pertama, PSM tampil mendominasi, banyak menyerang dan kokoh dalam bertahan.