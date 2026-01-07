JPNN.com

Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar

Rabu, 07 Januari 2026 – 06:46 WIB
Bali United Masih Merugi, Dua Pemain Andalan Absen Kontra PSM Makassar - JPNN.com Bali
Gelandang bertahan Reyner Barusu dan penyerang sayap Irfan Jaya dipastikan absen membela Bali United saat melawan PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) mendatang. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United merugi menjelang laga pekan ke-17 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) mendatang.

Pasalnya, dua pemain andalan pelatih Bali United Johnny Jansen untuk laga penting itu masih menepi karena mengalami cedera.

Keduanya adalah penyerang sayap Irfan Jaya dan gelandang muda Reyner Barussu.

Baca Juga:

Irfan Jaya mengalami keretakan tulang pada bagian lutut, sementara Reyner Barussu mengalami retak di telapak kakinya.

“Irfan Jaya dan Reyner mengalami keretakan pada tulang.

Dari hasil pemeriksaan radiologi terakhir, kondisi tulangnya belum menyatu 100 persen.

Baca Juga:

Namun, sejauh ini dalam tahap pemulihan sudah mulai menunjukan progres yang baik,” ujar dokter Ganda Putra dilansir dari laman klub.

Menurutnya, secara hitiungan waktu, keduanya diperkiraan mulai bergabung dalam latihan taktikal para putaran kedua musim ini.

Dua pemain andalan pelatih Bali United Johnny Jansen untuk laga kontra PSM Makassar masih menepi karena mengalami cedera
