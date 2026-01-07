Respons Berkelas Kadek Agung Setelah Menjadi MotM Laga Bali United vs Arema FC

JPNN.com

Rabu, 07 Januari 2026 – 06:19 WIB
Gelandang muda Bali United Kadek Agung berselebrasi merayakan gol bersama pemain lainnya seusai menjebol gawang Arema FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) malam. Foto: Bali United

DENPASAR -
Bali United kembali ke jalur kemenangan setelah pada laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 mengalahkan Arema FC.

Bermain di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1), Bali United mengalahkan Arema FC dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal Bali United dicetak Kadek Agung pada menit ke-49 memanfaatkan assist dari penyerang sayap, Thijmen Goppel.

Kemenangan Bali United 1-0 atas Arema FC menjadi yang kedua di rumah setelah sebelumnya menang 1-0 atas Madura United FC (30/8/2025).

Laga kandang lainnya menuai hasil kurang baik seperti hasil imbang atas Persik Kediri (10/8/2025) di laga pembuka Super League 2025-2026.

Kemudian hasil imbang lainnya dengan Persita (25/10/2025), Persis Solo (23/11/2025), dan Dewa United Banten FC (29/12/2025).

Kekalahan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, terjadi saat menjamu PSIM Yogyakarta (20/9/2025) dan Persib Bandung (1/11/2025).

Apresiasi khusus layak diberikan ke gelandang muda Bali United, Kadek Agung, yang tak hanya mencetak gol, tetapi juga bermain apik sepanjang pertandingan.

Menurut Kadek Agung, Johnny Jansen dan jajaran tim pelatih lainnya telah memberikan sejumlah menu latihan dan taktikal yang berjenjang dan jangka panjang.
