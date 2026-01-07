Respons Berkelas Kadek Agung Setelah Menjadi MotM Laga Bali United vs Arema FC

bali.jpnn.com, DENPASAR -

Bali United kembali ke jalur kemenangan setelah pada laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 mengalahkan Arema FC.

Bermain di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1), Bali United mengalahkan Arema FC dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal Bali United dicetak Kadek Agung pada menit ke-49 memanfaatkan assist dari penyerang sayap, Thijmen Goppel.

Kemenangan Bali United 1-0 atas Arema FC menjadi yang kedua di rumah setelah sebelumnya menang 1-0 atas Madura United FC (30/8/2025).

Laga kandang lainnya menuai hasil kurang baik seperti hasil imbang atas Persik Kediri (10/8/2025) di laga pembuka Super League 2025-2026.

Kemudian hasil imbang lainnya dengan Persita (25/10/2025), Persis Solo (23/11/2025), dan Dewa United Banten FC (29/12/2025).

Kekalahan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, terjadi saat menjamu PSIM Yogyakarta (20/9/2025) dan Persib Bandung (1/11/2025).

Apresiasi khusus layak diberikan ke gelandang muda Bali United, Kadek Agung, yang tak hanya mencetak gol, tetapi juga bermain apik sepanjang pertandingan.