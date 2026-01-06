Marcos Santos Buka Suara Setelah Arema FC Lepas M Rafli, Demi Karier Pemain

JPNN.com

Selasa, 06 Januari 2026 – 09:02 WIB
Manajemen Arema FC resmi melepas gelandang serang Muhammad Rafli setelah didesak Aremania. Foto: Instagram @muhammadrfl

bali.jpnn.com, MALANG - Manajemen Arema FC akhirnya melepas gelandang serang Muhammad Rafli menjelang bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Keputusan itu diambil setelah Arema FC menelan kekalahan dari Bali United pada laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) malam.

Sebelumnya, Aremania dalam beberapa hari terakhir mendesak manajemen Arema FC mendepak Muhammad Rafli karena kerap bikin blunder.

Pelatih Arema FC Marcos Santos langsung buka suara setelah manajemen melepas gelandang serang Muhammad Rafli untuk dipinjamkan ke klub lain.

Menurut Marcos Santos, keputusan peminjaman ini murni didasari oleh kebutuhan sang pemain untuk terus berkembang, yang mungkin sulit didapatkan jika bertahan di Arema FC.

"Rafli telah memainkan peran penting dalam sejarah Arema FC baru-baru ini.

Melalui dedikasi, profesionalisme, dan komitmen yang kuat kepada klub, Rafli secara konsisten menunjukkan rasa hormat kepada lambang klub dan kepada para pendukung, berkontribusi baik di dalam maupun di luar lapangan," ujar Marcos Santos dilansir dari laman klub.

Ia juga meyakinkan loyalitas M Rafli bersama tim tak perlu diragukan, membantu tim di momen penting dan menjaga sikap positif dalam skuad.

