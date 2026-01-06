Klasemen Super League Setelah Persik vs Persib Imbang: Borneo FC Nyaman di Puncak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah empat pertandingan bergulir pada laga pekan ke-16, kemarin (5/1).

Bhayangkara FC menantang Dewa United di Stadion Pemuda, Lampung, sementara Persik menghadapi Persib di Stadion Brawijaya, Kediri.

Pada laga terakhir di Stadion Brawijaya, Persik Kediri berhasil menahan imbang tim bertabur imbang Persib Bandung dengan skor 1 – 1.

Persib unggul lebih dahulu berkat gol Sadhil Ramdani menit ke-68.

Namun, Persik berhasil membalas melalui gol yang dicetak Muhammad Firly menit ke 90 +5, setelah Persib bermain dengan 10 pemain seusai Sadhil Ramdani diganjar kartu merah pengadil lapangan.

Kekalahan ini membuat Persib gagal mempertahankan puncak klasemen dan melorot ke peringkat ketiga dengan 35 poin, hasil dari 11 kali menang, dua kali seri dan tiga kali kalah.

Posisi puncak klasemen kini ditempati Borneo FC pada yang laga sebelumnya mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2 – 1.

Borneo FC nyaman di puncak klasemen setelah mengoleksi 37 poin, hasil dari 12 kali menang, sekali seri dan tiga kali kalah.