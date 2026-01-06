PSM Terpuruk, Tomas Trucha Sorot Inkonsistensi Menjelang Kontra Bali United

JPNN.com

Selasa, 06 Januari 2026 – 08:08 WIB
Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha sorot inkonsistensi permainan tim menjelang laga pekan ke-17 kontra Bali United di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) mendatang. Foto: Instagram @liga1match

bali.jpnn.com, DENPASAR - PSM Makassar menelan tiga kekalahan beruntun di ajang Super League 2025-2026 menjelang bentrok pekan ke-17 kontra Bali United di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Jumat (9/1) mendatang.

Setelah meraih tiga kemenangan dan sekali imbang pada September dan November 2025, PSM Makassar kalah tiga kali secara beruntun.

Kekalahan terbaru dialami PSM Makassar saat takluk dari tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (3/1) lalu dengan skor 1 – 2.

Dua kekalahan sebelumnya dialami PSM Makassar dari Malut United dan Persib Bandung.

Menurut pelatih PSM Makassar Tomas Trucha, masalah yang sama terulang ketika PSM Makassar keok dari Borneo FC.

PSM Makassar, kata Tomas Trucha, selalu gagal bermain konsisten dan banyak buang-buang peluang.

Hal inilah yang harus segera dievaluasi kemudian dibenahi menjelang bentrok melawan Bali United.

"Kami kesulitan main di level terbaik selama 90 menit.

