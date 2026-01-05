Arema FC Respons Aremania, Lepas M Rafli Setelah Bikin Blunder, ternyata

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC bikin kejutan setelah kalah pada laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) malam.

Manajemen Arema FC akhirnya merespons keinginan Aremania untuk melepas gelandang serang Muhammad Rafli menjelang bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Aremania dalam beberapa hari terakhir mendesak manajemen Arema FC mendepak Muhammad Rafli karena kerap bikin blunder.

Terakhir saat Arema FC kalah dari tim tamu Persita Tangerang di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Dilansir dari akun Arema FC, manajemen memastikan Muhammad Rafli akan akan menjalani masa peminjaman ke klub lain.

Langkah ini diambil bukan karena penurunan dedikasi, melainkan sebagai bentuk respons profesionalisme sang pemain terhadap saran objektif tim pelatih demi menyelamatkan karier dan menit bermainnya di tengah ketatnya persaingan skuad.

“Keputusan ini disepakati bersama dengan sangat bijak.

Rafli, yang dikenal sebagai pemain dengan attitude yang baik, menghormati sepenuhnya evaluasi teknis yang diberikan oleh jajaran pelatih,” tulis manajemen Arema FC di laman klub.