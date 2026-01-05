Johnny Jansen Sesumbar Bali United Kian Matang, Sebut Masih Banyak PR

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen mengeklaim skuad Serdadu Tridatu terus menunjukkan perkembangan yang positif sejauh ini.

Meski sempat turun naik, tetapi Ricky Fajrin Cum sius menunjukkan performa yang membaik dari waktu ke waktu.

"Terpenting kami terus melakukan yang terbaik dengan memberikan hasil positif tanpa berhenti.

Kami terus berbenah dengan kerja keras di latihan dan pertandingan," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Bali United kembali ke jalur kemenangan setelah pada laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 mengalahkan Arema FC.

Bermain di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1), Bali United mengalahkan Arema FC dengan skor 1 – 0.

Gol tunggal Bali United dicetak Kadek Agung pada menit ke-49 memanfaatkan assist dari penyerang sayap, Thijmen Goppel.

Kemenangan Bali United 1-0 atas Arema FC menjadi yang kedua di rumah setelah sebelumnya menang 1-0 atas Madura United FC (30/8/2025).