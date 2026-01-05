Arema FC Mandul tanpa Dalbero Luan, Incar Striker Asing Baru di Bursa Transfer

bali.jpnn.com, GIANYAR - Arema FC gagal bangkit saat laga pekan ke-16 Super League 2025-2026.

Setelah pekan lalu kalah dari tim tamu, Persita Tangerang di Stadion Kanjuruhan, Arema FC kembali kalah dari tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) kemarin.

Gol tunggal Kadek Agung menit ke-49 membuat Arema FC pulang ke Malang tanpa poin.

Kekalahan ini membuat pelatih Arema FC Marcos Santos kecewa berat.

“Saya kecewa dengan hasil akhir pertandingan.

Kami menjalani babak pertama dengan baik, tetapi tidak dengan hasil akhir laga,” ujar Marcos Santos kemarin.

Menurut Marcos Santos, Arema FC mengulangi kesalahan yang sama saat kalah dari Persita Tangerang dan Bali United.

Lini serang Arema FC mandul, tak berkutik menghadapi ketatnya penjagaan pemain belakang Bali United, sama seperti ketika menghadapi Persita.