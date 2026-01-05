Marcos Santos Kecewa, Sedih & Marah, Sebut Gol Bali United tak Perlu Terjadi

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Arema FC Marcos Santos tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah Singo Edan takluk dari tuan rumah Bali United.

Pada laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) malam, Arema FC kalah dari Bali United dengan skor 0 – 1.

Gol tunggal gelandang muda Kadek Agung pada menit ke-49 ke gawang Arema FC yang dikawal Lucas Frigeri menjadi pembeda pada laga big match ini.

Seusai pertandingan, Marcos Santos tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.

Kepada awak media, Marcos Santos mengatakan gol Bali United yang dicetak Kadek Agung seharusnya tak terjadi jika lini belakang fokus menjaga lawan.

Kadek Agung berhasil menjebol gawang Lucas Frigeri dengan teknik tandukan memanfaatkan umpan matang Thijmen Goppel.

“Terus terang saya sedih, tidak terima dan agak marah (dengan gol ini).

Kami kemasukan dengan cara yang seharusnya bisa diantisipasi,” ujar Marcos Santos kemarin malam.