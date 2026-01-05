Johnny Jansen Bongkar Taktik Gasak Arema FC, Mike Houptmeijer Layak Dipuji

bali.jpnn.com, GIANYAR - Prediksi pelatih Johnny Jansen laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Bali United kontra Arema FC berjalan sulit ternyata sesuai prediksi.

Menurut Johnny Jansen, strategi Bali United tak berjalan optimal karena Arema FC melakukan perlawanan sengit saat kedua kesebelasan bertarung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) malam.

Taktik direct pass dari sisi tengah maupun sayap yang dijalankan pemain Bali United, tak berjalan sesuai rencana.

Beruntung kebuntuan itu berhasil pecah setelah gelandang muda Kadek Agung membobol gawang Arema FC setelah menerima umpan matang penyerang sayap Thijmen Goppel menit ke-46.

“Iya, kami sempat kesulitan karena lawan bermain rapat dan solid,” ujar pelatih Bali United Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Kemenangan tipis ini membuat Johnny Jansen yang terlihat tegang saat mendampingi tim di pinggir lapangan, spontan tersenyum semringah.

Mantan pelatih PEC Zwolle di Eredivisie ini mengaku bangga meski anak asuhnya hanya bermain imbang melawan Arema FC.

"Saya sampaikan bahwa saya bangga dengan tim ini.