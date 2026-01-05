Klasemen Super League Setelah Bali United Gasak Arema FC: Malut United & Persita Ngeri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah empat pertandingan bergulir pada laga pekan ke-16, kemarin (4/1).

Malut United menantang PSBK Biak di Stadion Kie Raha, Ternate; PSIM Yogyakarta kontra Semen Padang di Stadion Sultan Agung, Bantul; Persis versus Persita di Stadion Manahan, Solo dan Bali United melawan Arema FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Pada laga terakhir, Bali United berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor tipis berkat gol tunggal Kadek Agung menit ke-49.

Bali United tertahan di peringkat kedelapan dengan 24 poin, hasil dari enam kali menang, enam kali seri dan empat kali kalah.

Arema FC di lain sisi masih berada di peringkat ke-11 dan berpotensi turun dengan 18 poin, hasil dari empat kali menang, enam kali seri dan enam kali kalah.

Di Stadion Kie Raha, Ternate, Malut United mengamuk saat membungkam PSBS Biak dengan skor telak 6 – 2.

Malut United unggul 2 – 0 pada babak pertama dari PSBS Biak berkat gol yang dicetak Gustavo Franca menit ke-16 dan Yakob Sayuri menit ke-40.

Pada awal babak kedua, Malut United menggandakan keunggulan dua gol melalui Tyronne del Pino menit ke-51 dan David da Silva menit ke-56.