Hasil Liga Nusantara: Perseden Denpasar Bungkam Gresik United, Nyaman di Puncak

bali.jpnn.com, SURABAYA - Hasil manis diperoleh klub kebanggaan masyarakat Kota Denpasar, Perseden pada laga ke-10 Grup D Liga Nusantara 2025-2026.

Menantang Gresik United di Lapangan Thor, Surabaya, Minggu (4/1) malam, Perseden Denpasar membungkam tuan rumah dengan skor 1 – 2.

Perseden mencetak gol terlebih dahulu pada menit ke-57 yang dicetak bek tengah Agung Prasetiyo.

Namun, Gresik United berhasil membalas melalui Wahyu A menit ke-60.

Laskar Catur Muka berada di atas angin setelah pada menit ke-77 mendapat hadiah penalti dari sang pengadil lapangan.

Made Antha yang maju menjadi algojo sukses menjebol gawang Gresik United dan mengubah skor pertandingan menjadi 1 – 2 untuk kemenangan Perseden Denpasar.

Kemenangan ini memantapkan posisi Perseden Denpasar di puncak klasemen Grup D Liga Nusantara 2025-2026.

Perseden mengantongi 21 poin, hasil dari 10 kali bertanding, dengan perincian, tujuh kali menang dan tiga kali kalah.