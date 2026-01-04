JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Hasil Liga Nusantara: Perseden Denpasar Bungkam Gresik United, Nyaman di Puncak

Hasil Liga Nusantara: Perseden Denpasar Bungkam Gresik United, Nyaman di Puncak

Minggu, 04 Januari 2026 – 21:39 WIB
Hasil Liga Nusantara: Perseden Denpasar Bungkam Gresik United, Nyaman di Puncak - JPNN.com Bali
Pemain Perseden menyundul bola dihalangi para pemain Gresik United di Lapangan Thor, Surabaya, Minggu (4/1) malam. Perseden mengalahkan Gresik United 2 - 1. Foto: Instagram @perseden_denpasar

bali.jpnn.com, SURABAYA - Hasil manis diperoleh klub kebanggaan masyarakat Kota Denpasar, Perseden pada laga ke-10 Grup D Liga Nusantara 2025-2026.

Menantang Gresik United di Lapangan Thor, Surabaya, Minggu (4/1) malam, Perseden Denpasar membungkam tuan rumah dengan skor 1 – 2.

Perseden mencetak gol terlebih dahulu pada menit ke-57 yang dicetak bek tengah Agung Prasetiyo.

Baca Juga:

Namun, Gresik United berhasil membalas melalui Wahyu A menit ke-60.

Laskar Catur Muka berada di atas angin setelah pada menit ke-77 mendapat hadiah penalti dari sang pengadil lapangan.

Made Antha yang maju menjadi algojo sukses menjebol gawang Gresik United dan mengubah skor pertandingan menjadi 1 – 2 untuk kemenangan Perseden Denpasar.

Baca Juga:

Kemenangan ini memantapkan posisi Perseden Denpasar di puncak klasemen Grup D Liga Nusantara 2025-2026.

Perseden mengantongi 21 poin, hasil dari 10 kali bertanding, dengan perincian, tujuh kali menang dan tiga kali kalah.

Menantang Gresik United di Lapangan Thor, Surabaya, Minggu (4/1) malam, Perseden Denpasar membungkam tuan rumah dengan skor 1 – 2.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Liga Nusantara 2025-2026 Perseden Denpasar Perseden Gresik United Gresik United vs Perseden Klasemen Grup D Liga Nusantara 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Hasil Super League: Bali United Gasak Arema FC, Kadek Agung Top, Cek Klasemen - JPNN.com Bali

    Hasil Super League: Bali United Gasak Arema FC, Kadek Agung Top, Cek Klasemen

  2. Bali United vs Arema FC: Dedik Setiawan Siap Menggila, Optimistis Rebut Poin - JPNN.com Bali

    Bali United vs Arema FC: Dedik Setiawan Siap Menggila, Optimistis Rebut Poin

  3. Empat Pemain Jadi Opsi Pengganti Dalberto Luan, Valdeci hingga Razza Fachrezi - JPNN.com Bali

    Empat Pemain Jadi Opsi Pengganti Dalberto Luan, Valdeci hingga Razza Fachrezi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU