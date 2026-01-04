Hasil Super League: Bali United Gasak Arema FC, Kadek Agung Top, Cek Klasemen

JPNN.com

Minggu, 04 Januari 2026 – 21:11 WIB
Gelandang muda Bali United Kadek Agung berselebrasi merayakan gol bersama pemain lainnya seusai menjebol gawang Arema FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) malam. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Laga big match pekan ke-16 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) malam berlangsung seru.

Tuan rumah Bali United yang berambisi mencetak kemenangan di kandang sendiri berhasil menggasak Arema FC dengan skor tipis 1 – 0.

Gol kemenangan Bali United dicetak gelandang muda Kadek Agung pada awal babak kedua menit ke-49 memanfaatkan umpan matang dari Jordy Bruijn.

Apresiasi khusus layak diberikan ke penjaga gawang Bali United Mike Houptmeijer yang tampil konsisten, mencetak clean sheet lima kali beruntun.

Mike Houptmeijer juga tercatat tiga kali melakukan penyelamatan gemilang atas peluang matang yang dihasilkan pemain Arema FC.

Kemenangan ini tidak mempengaruhi posisi kedua kesebelasan di klasemen sementara Super League 2025-2026.

Bali United tertahan di peringkat kedelapan dengan 24 poin, hasil dari enam kali menang, enam kali seri dan empat kali kalah.

Arema FC di lain sisi masih berada di peringkat ke-11 dan berpotensi turun dengan 18 poin, hasil dari empat kali menang, enam kali seri dan enam kali kalah.

