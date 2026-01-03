Bali United vs Arema FC: Dedik Setiawan Siap Menggila, Optimistis Rebut Poin

bali.jpnn.com, GIANYAR - Striker gaek Dedik Setiawan hampir pasti mengisi posisi Dalberto Luan saat Arema FC menantang tuan rumah Bali United.

Kedua kesebelasan dijadwalkan bentrok pada laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) besok.

Kepastian Dedik Setiawan menjadi starter dan mengawal lini serang Arema FC setelah dirinya mendampingi pelatih Marcos Santos pada sesi konferensi pers, Sabtu (3/1).

“Saya optimistis bisa membantu tim Arema FC meraih kemenangan,” ujar Dedik Setiawan pada sesi konferensi pers.

Dedik Setiawan musim ini bermain tujuh kali untuk Arema FC, tetapi belum satu pun mencetak gol, jauh berbanding dengan musim-musim sebelumnya.

Penyerang 31 tahun ini sebenarnya berpeluang mencatatkan namanya di papan skor saat Arema FC melawan Persita di Stadion Kanjuruhan, Malang, pekan lalu.

Namun, gol yang dicetak Dedik Setiawan dianulir pengadil lapangan.

“Intinya, saya siap bertanding untuk laga besok.