Sabtu, 03 Januari 2026 – 22:24 WIB
Bali United vs Arema FC: Dedik Setiawan Siap Menggila, Optimistis Rebut Poin - JPNN.com Bali
Penyerang Dedik Setiawan siap menggantikan peran Dalberto Luan saat Arema FC menghadapi tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) besok. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, GIANYAR - Striker gaek Dedik Setiawan hampir pasti mengisi posisi Dalberto Luan saat Arema FC menantang tuan rumah Bali United.

Kedua kesebelasan dijadwalkan bentrok pada laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) besok.

Kepastian Dedik Setiawan menjadi starter dan mengawal lini serang Arema FC setelah dirinya mendampingi pelatih Marcos Santos pada sesi konferensi pers, Sabtu (3/1).

Baca Juga:

“Saya optimistis bisa membantu tim Arema FC meraih kemenangan,” ujar Dedik Setiawan pada sesi konferensi pers.

Dedik Setiawan musim ini bermain tujuh kali untuk Arema FC, tetapi belum satu pun mencetak gol, jauh berbanding dengan musim-musim sebelumnya.

Penyerang 31 tahun ini sebenarnya berpeluang mencatatkan namanya di papan skor saat Arema FC melawan Persita di Stadion Kanjuruhan, Malang, pekan lalu.

Baca Juga:

Namun, gol yang dicetak Dedik Setiawan dianulir pengadil lapangan.

“Intinya, saya siap bertanding untuk laga besok.

Dedik Setiawan musim ini bermain tujuh kali untuk Arema FC, tetapi belum satu pun mencetak gol, jauh berbanding dengan musim-musim sebelumnya.
