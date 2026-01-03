Empat Pemain Jadi Opsi Pengganti Dalberto Luan, Valdeci hingga Razza Fachrezi

JPNN.com

Sabtu, 03 Januari 2026 – 22:09 WIB
Pemain Arema FC siap menghadapi Bali United pada laga pekan ke-16 Super League 2026-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) besok. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Arema FC Marcos Santos menyiapkan sejumlah opsi pemain yang akan menggantikan Dalberto Luan yang absen saat melawan Bali United.

Laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Bali United kontra Arema FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) besok.

Opsi pertama adalah menyiapkan striker gaek Dedik Setiawan.

Penyerang 31 tahun ini disiapkan untuk mengisi posisi striker karena kenyang pengalaman bermain di Liga Indonesia.

Meski belum mencetak gol dalam tujuh kali penampilannya bersama Arema FC, Dedik Setiawan berpotensi menjadi predator haus gol seperti momen yang ia ciptakan pada musim sebelumnya.

Nama lainnya adalah gelandang serang berkebangsaan Brasil Valdeci, penyerang sayap Ian Puleio dan striker muda Razza Fachrezi.

“Saya masih punya beberapa pemain yang cukup tajam di lini serang.

Ada Dedik, Ian, Valdeci dan Razza.

