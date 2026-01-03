JPNN.com

Sabtu, 03 Januari 2026 – 21:51 WIB
Pelatih Arema FC Dalberto Luan memberi instruksi pemainnya saat latihan untuk menghadapi Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) besok. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, GIANYAR - Arema FC merugi menjelang menantang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-16 Super League 2025-2026.

Pasalnya, pada laga yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) besok, Arema FC dipastikan tak bisa diperkuat top skor Dalberto Luan.

Striker asal Brasil ini masih berada di kampung halamannya mengurus visa anak dan istrinya akan diboyong ke Malang, Jawa Timur.

Tanpa Dalberto yang telah mencetak 10 gol, Arema FC bak singa tak bertaring.

Problematika Arema FC kian panjang lantaran tak bisa diperkuat bek tengah Yann Motta dan gelandang Salim Tuharea.

Meski sedih kehilangan mesin gol produktif di Super League, pelatih Arema FC Marcos Santos berusaha menutupi.

Pelatih asal Brasil ini mengaku masih banyak pemain Arema FC yang bisa menggantikan peran Dalberto Luan.

Kuncinya adalah memberikan kesempatan kepada pemain pengganti untuk membuktikannya di lapangan hijau.

Tanpa Dalberto yang telah mencetak 10 gol, Arema FC bak singa tak bertaring. Marcos Santos terpaksa menyiapkan Dedik Setiawan sebagai pengganti
  Arema FC Merugi Gegara Dalberto, Marcos Santos Sentil Dedik Setiawan
