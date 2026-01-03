JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bali United vs Arema FC Sama-sama Pincang, Rahmat Arjuna Angkat BIcara, Hhmm

Bali United vs Arema FC Sama-sama Pincang, Rahmat Arjuna Angkat BIcara, Hhmm

Sabtu, 03 Januari 2026 – 12:16 WIB
Bali United vs Arema FC Sama-sama Pincang, Rahmat Arjuna Angkat BIcara, Hhmm - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Rahmat Arjuna memastikan Bali United siap menghadapi Arema FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pertandingan big match laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 antara Bali United kontra Arema FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/12) besok.

Pertandingan ini sangat berarti bagi kedua kesebelasan lantaran meraih hasil kurang bagus pada laga sebelumnya.

Bali United yang berstatus tuan rumah dipaksa bermain imbang Dewa United, sementara Arema FC kalah tipis dari Persita Tangerang di Stadion Kanjuruhan, Malang, dengan skor 0 – 1.

Baca Juga:

Masalahnya, kedua kesebelasan kehilangan tiga pemain penting pada laga ini.

Bali United tidak bisa diperkuat gelandang bertahan Brandon Wilson karena mengalami cedera saat laga melawan Dewa United.

Bali United juga kehilangan Irfan Jaya dan gelandang muda Reyner Barusu.

Baca Juga:

Keduanya masih dalam perawatan karena mengalami cedera retak tulang pada kakinya.

Arema FC tak kalah merana lantaran tak bisa diperkuat top skor Super League, Dalberto Luan, Yann Motta dan Salim Tuaharea.

Arema FC tak kalah merana lantaran tak bisa diperkuat top skor Super League, Dalberto Luan, Yann Motta dan Salim Tuaharea.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united arema fc Bali United vs Arema FC Rahmat Arjuna Super League 2025-2026 Brandon Wilson Irfan Jaya Dalberto Luan Yann Motta Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Prediksi Laga Kontra Arema FC Berjalan Sulit, Bidik Kemenangan - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Prediksi Laga Kontra Arema FC Berjalan Sulit, Bidik Kemenangan

  2. Arema FC Berpeluang Memperbaiki Peringkat, Marcos Santos Buka Suara - JPNN.com Bali

    Arema FC Berpeluang Memperbaiki Peringkat, Marcos Santos Buka Suara

  3. Marcos Santos Boyong 23 Pemain Arema FC ke Bali, Dalberto & Yan Motta Absen - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Boyong 23 Pemain Arema FC ke Bali, Dalberto & Yan Motta Absen

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU