Bali United vs Arema FC Sama-sama Pincang, Rahmat Arjuna Angkat BIcara, Hhmm

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pertandingan big match laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 antara Bali United kontra Arema FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/12) besok.

Pertandingan ini sangat berarti bagi kedua kesebelasan lantaran meraih hasil kurang bagus pada laga sebelumnya.

Bali United yang berstatus tuan rumah dipaksa bermain imbang Dewa United, sementara Arema FC kalah tipis dari Persita Tangerang di Stadion Kanjuruhan, Malang, dengan skor 0 – 1.

Masalahnya, kedua kesebelasan kehilangan tiga pemain penting pada laga ini.

Bali United tidak bisa diperkuat gelandang bertahan Brandon Wilson karena mengalami cedera saat laga melawan Dewa United.

Bali United juga kehilangan Irfan Jaya dan gelandang muda Reyner Barusu.

Keduanya masih dalam perawatan karena mengalami cedera retak tulang pada kakinya.

Arema FC tak kalah merana lantaran tak bisa diperkuat top skor Super League, Dalberto Luan, Yann Motta dan Salim Tuaharea.