Johnny Jansen Prediksi Laga Kontra Arema FC Berjalan Sulit, Bidik Kemenangan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen memprediksi laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 kontra Arema FC diprediksi berjalan sulit.

Arema FC yang butuh kemenangan setelah pada laga sebelumnya kalah dari Persita, diprediksi akan bermain ngotot untuk mencari kemenangan.

Namun, Johnny Jansen memastikan Bali United tidak akan menyerah begitu saja.

Mantan pelatih PEC Zwolle ini menginstruksikan Ricky Fajrin Cum sius berjuang mati-matian merebut kemenangan di kandang sendiri setelah pekan lalu dipaksa bermain imbang Dewa United.

“Laga ini akan berjalan sulit, tetapi kami punya pemain dan tim yang siap bertarung.

Tujuan kami adalah menang,” ujar Johnny Jansen dalam sesi konferensi pers di Bali United Café, Sabtu (3/1).

Laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 antara Bali United kontra Arema FC berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) besok.

Pertandingan berlangsung pada pukul 20.00 WITA.