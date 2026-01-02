Arema FC Berpeluang Memperbaiki Peringkat, Marcos Santos Buka Suara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Arema FC punya kesempatan memperbaiki posisi di klasemen Super League 2025-2026.

Syaratnya, Arema FC tak boleh kalah saat melawan tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-16 Super League di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) lusa.

Arema FC harus bisa mengalahkan Bali United dengan selisih dua gol atau lebih.

Bali United saat ini menempati peringkat kedelapan dengan 21 poin, hasil dari lima kali menang, enam kali seri dan empat kali kalah.

Arema FC berada di peringkat ke-11 dengan 18 poin, hasil dari empat kali menang, enam kali seri dan lima kali kalah.

Jika Arema FC bisa mengalahkan Bali United, perolehan poin Singo Edan bisa melampaui PSM Makassar dan Bhayangkara FC yang baru mengoleksi 19 poin.

Kedua kesebelasan itu berada di peringkat kesembilan dan 10, dibawah Bali United.

“Kami telah kehilangan kesempatan untuk naik peringkat di klasemen karena kami belum mencetak gol yang ingin kami ciptakan,” ujar pelatih Arema FC Marcos Santos dilansir dari laman I.League.