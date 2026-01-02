JPNN.com

Jumat, 02 Januari 2026 – 20:32 WIB
Marcos Santos Boyong 23 Pemain Arema FC ke Bali, Dalberto & Yan Motta Absen - JPNN.com Bali
Kiper Adi Satryo dan skuad Arema FC mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Jumat (2/1) untuk persiapan laga pekan ke-16 kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) lusa. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, DENPASAR - Arema FC serius menatap laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Laga big match ini bakal berlangsung Minggu (4/1) lusa pukul 20.00 WITA.

Untuk pertandingan ini, pelatih Arema FC Marcos Santos memboyong 23 pemain, dengan perincian delapan pemain asing dan 15 pemain lokal.

Baca Juga:

Skuad Singo Edan telah berangkat Jumat (2/1) pagi dan mendarat selamat di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Yang bikin Bali United tersenyum, tim pelatih Arema FC tidak membawa top skor Super League, Dalberto pada laga big match ini.

Kabar yang beredar, stiker yang telah mencetak 10 gol bersama Arema FC ini masih berada di Brasil.

Baca Juga:

Dalberto Luan Belo, nama aslinya, masih menunggu proses pengajuan visa untuk istri, anak dan adik iparnya kelar.

Arema FC juga tak bisa diperkuat bek tangguh Yann Motta.

TAGS   Marcos Santos arema fc bali united Bali United vs Arema FC Dalberto Dalberto Luan Yann Motta Salim Tuharea Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

