Marcos Santos Boyong 23 Pemain Arema FC ke Bali, Dalberto & Yan Motta Absen

bali.jpnn.com, DENPASAR - Arema FC serius menatap laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Laga big match ini bakal berlangsung Minggu (4/1) lusa pukul 20.00 WITA.

Untuk pertandingan ini, pelatih Arema FC Marcos Santos memboyong 23 pemain, dengan perincian delapan pemain asing dan 15 pemain lokal.

Skuad Singo Edan telah berangkat Jumat (2/1) pagi dan mendarat selamat di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Yang bikin Bali United tersenyum, tim pelatih Arema FC tidak membawa top skor Super League, Dalberto pada laga big match ini.

Kabar yang beredar, stiker yang telah mencetak 10 gol bersama Arema FC ini masih berada di Brasil.

Dalberto Luan Belo, nama aslinya, masih menunggu proses pengajuan visa untuk istri, anak dan adik iparnya kelar.

Arema FC juga tak bisa diperkuat bek tangguh Yann Motta.