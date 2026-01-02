Johnny Jansen Blak-blakan, Bali United Butuh Pemain Asing Lagi

JPNN.com

Jumat, 02 Januari 2026 – 16:04 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen memastikan Serdadu Tridatu masih butuh pemain asing lagi di putaran kedua nanti. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United sulit bersaing musim ini.

Meski telah diperkuat delapan pemain asing, tetapi Serdadu Tridatu – julukan Bali United – kalah bersaing dengan Borneo FC, Persija dan Persib.

Sebelum Bali United menempati peringkat kedelapan dengan 21 poin dalam 15 pertandingan terakhir, Serdadu Tridatu lebih sering berada di papan bawah.

Buktinya, dalam 15 pertandingan, Bali United hanya menang lima kali, enam kali imbang dan empat kali kalah.

Kondisi tersebut memaksa pelatih dan manajemen Bali United bergerak cepat merekrut pemain baru.

Satu yang sudah pasti adalah Teppei Yachida, gelandang serang 24 tahun yang direkrut Bali United dari tim kasta kedua Liga Jepang, JP2 League, RB Omiya.

Berdasar laman Transfermarkt, market value pesepak bola kelahiran Nagaoka, Niigata ini mencapai Rp 10.43 miliar.

Namun, Teppei Yachida sepertinya bukan satu-satunya yang akan didatangkan Bali United.

Pelatih Johnny Jansen secara terbuka mengakui Teppei Yachida bukan satu-satunya pemain asing yang akan didatangkan pada jendela transfer putaran kedua
