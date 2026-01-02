Bali United Rugi Besar, Tiga Pemain Absen Kontra Arema FC

JPNN.com

Jumat, 02 Januari 2026 – 15:45 WIB
Gelandang bertahan James Brandon Wilson hampir pasti absen saat Bali United menghadapi Arema FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) lusa karena cedera. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United kembali bersiap melanjutkan laga pekan ke-16 Super League 2025-2026.

Laga terdekat adalah menghadapi Arema FC.

Pertandingan big match tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/12) lusa.

Pertandingan ini sangat berarti bagi kedua kesebelasan lantaran meraih hasil kurang bagus pada laga sebelumnya.

Bali United yang berstatus tuan rumah dipaksa bermain imbang Dewa United, sementara Arema FC kalah tipis dari Persita Tangerang di Stadion Kanjuruhan, Malang, dengan skor 0 – 1.

Masalah Bali United adalah karena tiga pemain andalannya masih absen karena cedera.

Kabar terbaru datang dari gelandang bertahan Brandon Wilson.

Brandon Wilson yang bisa bermain sebagai bek tengah hampir pasti menepi saat Bali United melawan Arema FC karena mengalami cedera.

