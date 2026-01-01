H2H Bali United vs Arema FC: Serdadu Tridatu Unggul Tipis, Duel Seru di Dipta?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United kembali bersiap menghadapi laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 melawan Arema FC.

Berdasar jadwal yang dirilis I.League, laga big match ini bakal berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (4/1) mendatang pukul 20.00 WITA.

Laga ini sangat penting bagi kedua kesebelasan yang meraih hasil kurang maksimal pada pertandingan tunda pekan lalu.

Bali United yang berstatus tuan rumah dipaksa bermain imbang Dewa United, sementara Arema FC kalah tipis dari Persita Tangerang di Stadion Kanjuruhan, Malang, dengan skor 0 – 1.

Kedua kesebelasan telah bertemu 18 kali dalam berbagai ajang, 14 di antaranya di ajang Liga 1.

Dalam 18 kali pertandingan, kedua kesebelasan sama-sama menang tujuh kali, empat di antaranya berakhir imbang.

Khusus di ajang Liga 1 yang kini berganti nama Super League, dalam 14 pertandingan, Bali United menang tujuh kali, Arema FC menang tiga kali dan tiga kali berakhir seri.

Dalam 18 pertandingan tersebut, Bali United mengumpulkan 26 poin, sementara Arema FC mengoleksi 21 poin.