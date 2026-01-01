JPNN.com

Fajar Fathurrahman Hengkang dari Borneo FC, Persija - Malut United Mengincar

Kamis, 01 Januari 2026 – 16:49 WIB
Bek kanan Borneo FC Fajar Fathurrahman resmi hengkang dari tim setelah lima musim bersama. Foto: Instagram @fajarfathurrahman

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebersamaan bek kanan muda Borneo FC Fajar Fathurrahman bersama skuad Pesut Etam akhirnya berakhir.

Kamis hari ini (1/1), bek 23 tahun kelahiran Manokwari, Papua ini memutuskan hengkang dari Borneo FC setelah lima musim bersama.

Pemain dengan market value Rp 6,08 miliar terkonfirmasi hengkang melalui unggahan akun media sosial Borneo FC.

"Setelah 5 tahun bersama Borneo FC saatnya bagi saya untuk menginformasikan bahwa ini menjadi hari terakhir saya menjadi bagian dari klub ini. Keputusan tersulit yang pernah saya buat dalam karier saya," kata Fajar Fathurrahman.

Menurut bek dengan tinggi 1.70 cm, Borneo FC telah menjadi bagian terindah dalam perjalanan dirinya meniti karier sepak bola.

“Saya datang sejak usia muda yang belum mempunyai semuanya, dan sekarang mengakhirinya dengan mental dan karakter yang kuat,” ujar Fajar.

Selama lima musim bersama Borneo FC, Fajar Fathurrahman bermain dalam 136 pertandingan Liga 1 yang kini menjadi Super League, mencetak dua gol dan 13 assist serta 10.543 menit bermain.

Fajar Fathurrahman juga membantu Borneo FC di ajang ASEAN Club Championship, bermain sebanyak lima pertandingan dengan 419 menit bermain.

Sejumlah klub dikaitkan dengan Fajar Fathurrahman setelah dirinya hengkang dari Borneo FC, seperti Persebaya, Persija, Bali United hingga Dewa United
