Klasemen Super League Setelah Persita Gasak Arema FC, Persib Nyaman di Puncak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga pertandingan bergulir pada laga tunda kemarin (30/12).

Tuan rumah Arema FC menantang Persita Tangerang di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Hasilnya, Persita yang bermain dengan 10 pemain setelah Andrean Rindorindo diganjar kartu merah oleh wasit menit ke-69, berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 1 – 0.

Gol kemenangan Persita dicetak Aleksa Andrejic menit ke-90 + 1.

Kemenangan ini mengatrol peringkat Persita di papan klasemen Siper League 2025-2026.

Persita kini menempati posisi kelima dengan 25 poin, hasil dari tujuh kali menang, empat kali seri dan empat kali kalah.

Arema FC yang tersungkur di kandang sendiri melorot ke papan tengah, di posisi ke-11 dengan 18 poin, hasil dari empat kali menang, enam kali seri dan lima kali kalah.

Setelah laga Arema FC kontra Persita, pertandingan Super League 2025-2026 break sementara waktu menyambut tahun baru dan dilanjutkan awal tahun.