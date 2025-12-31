JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League Setelah Persita Gasak Arema FC, Persib Nyaman di Puncak

Klasemen Super League Setelah Persita Gasak Arema FC, Persib Nyaman di Puncak

Rabu, 31 Desember 2025 – 07:26 WIB
Klasemen Super League Setelah Persita Gasak Arema FC, Persib Nyaman di Puncak - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis. Persib masih memuncaki klasemen. Foto: Instagram @dewa_united

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga pertandingan bergulir pada laga tunda kemarin (30/12).

Tuan rumah Arema FC menantang Persita Tangerang di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Hasilnya, Persita yang bermain dengan 10 pemain setelah Andrean Rindorindo diganjar kartu merah oleh wasit menit ke-69, berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 1 – 0.

Baca Juga:

Gol kemenangan Persita dicetak Aleksa Andrejic menit ke-90 + 1.

Kemenangan ini mengatrol peringkat Persita di papan klasemen Siper League 2025-2026.

Persita kini menempati posisi kelima dengan 25 poin, hasil dari tujuh kali menang, empat kali seri dan empat kali kalah.

Baca Juga:

Arema FC yang tersungkur di kandang sendiri melorot ke papan tengah, di posisi ke-11 dengan 18 poin, hasil dari empat kali menang, enam kali seri dan lima kali kalah.

Setelah laga Arema FC kontra Persita, pertandingan Super League 2025-2026 break sementara waktu menyambut tahun baru dan dilanjutkan awal tahun.

Persita kini menempati posisi kelima dengan 25 poin, hasil dari tujuh kali menang, empat kali seri dan empat kali kalah.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 arema fc persita Arema FC vs Persita Super League 2025-2026 Persib Borneo FC Persija

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Gaya Bermain Bali United Bikin Jan Olde Riekerink tak Happy, Lambat - JPNN.com Bali

    Gaya Bermain Bali United Bikin Jan Olde Riekerink tak Happy, Lambat

  2. Jan Olde Riekerink Kecewa Kinerja Wasit Laga Bali United vs Dewa United, Begini - JPNN.com Bali

    Jan Olde Riekerink Kecewa Kinerja Wasit Laga Bali United vs Dewa United, Begini

  3. Jan Olde Riekerink: Laga Kontra Bali United tak Sesulit yang Terlihat, Hhmm - JPNN.com Bali

    Jan Olde Riekerink: Laga Kontra Bali United tak Sesulit yang Terlihat, Hhmm

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU