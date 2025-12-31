Gaya Bermain Bali United Bikin Jan Olde Riekerink tak Happy, Lambat

bali.jpnn.com, GIANYAR - Dewa United gagal melanjutkan tren positif setelah ditahan tuan rumah Bali United pada laga tunda Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) kemarin.

Dewa United dipaksa bermain imbang oleh Bali United dengan skor akhir pertandingan 0 – 0.

Meski berhasil mencuri satu poin dari Bali United, pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengaku tak happy.

Menurut Jan Olde Riekerink, permainan yang diterapkan Bali United terkesan lambat karena beberapa kali pertandingan dihentikan akibat protes dan pelanggaran.

“Kami mencoba mendominasi, tetapi ada momen-momen ceroboh yang membuat peluang gagal dikonversi jadi gol.

Kalau kami bisa mencetak gol lebih dahulu, hasilnya mungkin berbeda,” ujar Jan Olde Riekerink dilansir dari laman I.League.

Jan Olde Riekerink juga menilai anak asuhnya sebenarnya sudah tampil maksimal pada laga tunda Super League itu.

Ia mengungkapkan bahwa pertandingan kali ini banyak menghasilkan peluang, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala.