JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Jan Olde Riekerink Kecewa Kinerja Wasit Laga Bali United vs Dewa United, Begini

Jan Olde Riekerink Kecewa Kinerja Wasit Laga Bali United vs Dewa United, Begini

Selasa, 30 Desember 2025 – 20:01 WIB
Jan Olde Riekerink Kecewa Kinerja Wasit Laga Bali United vs Dewa United, Begini - JPNN.com Bali
Pemain Bali United dan Dewa United berduel di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) sore kemarin. Kedua kesebelasan bermain imbang 0 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink menilai laga tunda Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) sore kemarin tidak sesulit yang terlihat di papan skor.

Pasalnya, sepanjang laga Dewa United mampu mendominasi jalannya pertandingan meski anak asuhnya gagal mengonversi peluang di depan gawang Mike Houptmeijer menjadi gol.

Justru pelatih berlisensi UEFA Pro ini menyinggung satu momen krusial yang dinilainya merugikan Dewa United.

Baca Juga:

Peluang emas yang berawal dari umpan panjang kiper Sonny Stevens dan dilanjutkan Stefano Lilipaly dihentikan wasit Alex Febrian Sinaga tanpa argumentasi yang jelas.

“Peluang terbesar kami justru dihentikan wasit.

Bola sudah melewati garis pertahanan dan Stefano sudah berhadapan dengan penjaga gawang, tetapi wasit menilai ada pelanggaran terhadap Alex sebelumnya,” ujar Jan Olde Riekerink dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Meski kecewa, mantan pelatih Galatasaray ini memaklumi.

“Iya, itu bagian dari sepak bola,” kata Jan Olde Riekerink.

Peluang emas yang berawal dari umpan panjang kiper Sonny Stevens dan dilanjutkan Stefano Lilipaly dihentikan wasit Alex Febrian Sinaga tanpa alasan jelas
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jan Olde Riekerink Dewa United bali united wasit Bali United vs Dewa United Wasit Alex Febrian Sinaga Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jan Olde Riekerink Kecewa Kinerja Wasit Laga Bali United vs Dewa United, Begini - JPNN.com Bali
    Jan Olde Riekerink Kecewa Kinerja Wasit Laga Bali United vs Dewa United, Begini
  2. Jan Olde Riekerink: Laga Kontra Bali United tak Sesulit yang Terlihat, Hhmm - JPNN.com Bali

    Jan Olde Riekerink: Laga Kontra Bali United tak Sesulit yang Terlihat, Hhmm

  3. Klasemen Super League Setelah Persija Gasak Bhayangkara FC, Laju 4 Tim Tertahan - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persija Gasak Bhayangkara FC, Laju 4 Tim Tertahan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU