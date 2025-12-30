Jan Olde Riekerink: Laga Kontra Bali United tak Sesulit yang Terlihat, Hhmm

bali.jpnn.com, GIANYAR - Dewa United gagal melanjutkan tren positif setelah ditahan tuan rumah Bali United pada laga tunda Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) kemarin.

Dewa United dipaksa bermain imbang oleh Bali United dengan skor akhir pertandingan 0 – 0.

Meski gagal meraih tiga poin, pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink menilai laga kontra Bali United tidak sesulit yang terlihat di papan skor.

Jan Olde Riekerink menilai permainan kedua kesebelasan sebenarnya berjalan seimbang pada awal laga, sebelum timnya mampu mengambil kendali.

“Setelah menganalisis pertandingan, saya pikir ini bukan pertandingan yang sulit.

Di 20 menit awal, laga berjalan 50-50.

Setelah itu kami melakukan perubahan di lini tengah dan memperbaiki kelemahan kami, terutama dalam situasi satu lawan satu,” ujar Jan Olde Riekerink dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih Galatasaray ini mengeklaim dominasi Dewa United mulai terlihat setelah menit ke-20 hingga 30 pertandingan.