Klasemen Super League Setelah Persija Gasak Bhayangkara FC, Laju 4 Tim Tertahan

Selasa, 30 Desember 2025 – 08:20 WIB
Penyerang Persija Allano Lima berselebrasi seusai menjebol gawang Bhayangkara FC di SUGBK, Jakarta, Senin (29/12) malam. Persija menggusur Malut United di peringkat ketiga klasemen, menempel Persib dan Borneo FC. Foto: Persija

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga pertandingan bergulir pada laga tunda di tiga tempat berbeda kemarin (29/12).

Bali United menantang Dewa United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, sementara PSIM Yogyakarta duel kontra PSBS Biak di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Laga big match terjadi di Stadion Gelora Bung Karno saat Persija menantang Bhayangkara FC (BFC).

Pada pertandingan terakhir, Persija berhasil bangkit setelah mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 3 – 0.

Tiga gol Persija dicetak Allano Lima menit ke-45 + 5 melalui titik putih, gol bunuh diri bek BFC, Putu Gede menit ke-67 dan Jordi Amat menit ke-78.

Kemenangan ini mengatrol peringkat Persija yang sebelumnya tergelincir di papan klasemen Super League 2025-2026.

Persija menggusur Malut United dan kini menempati peringkat ketiga dengan 32 poin, hasil dari 15 pertandingan.

Skuad Macan Kemayoran menang 10 pertandingan, dua kali seri dan tiga kali kalah.

