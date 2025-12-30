Jo Jansen Kecewa Berat Bali United Gagal Menang, Banyak Peluang Hilang Percuma

bali.jpnn.com, GIANYAR - Laga tunda Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Senin (29/12) sore kemarin berakhir klimaks.

Duel menir Belanda, Johnny Jansen di kubu Bali United dan Jan Olde Riekerink bersama Dewa United berakhir dengan skor 0 – 0.

Peluang kedua kesebelasan mencetak gol gagal terwujud hingga wasit Alex Febrian Sinaga meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Dominasi Bali United di paruh pertama yang dimotori lini serang Boris Kopitovic Cum sius sempat membuat lawan kesulitan.

Namun, strategi pergantian pemain Dewa United yang dilakukan pelatih Jan Olde Riekerink menjadi titik balik.

Keberadaan Stefano Lilipaly dan Egy Maulana Vikri yang masuk pada babak kedua memaksa lini pertahanan Bali United bekerja ekstra keras.

Agresivitas ini terlihat dari catatan 14 tembakan, di mana enam tembakan pemain Bali United mengarah langsung ke gawang Sonny Stevens.

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku kecewa dengan hasil akhir pertandingan.