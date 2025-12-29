JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Super League 2025-2026: Dewa United Tampil Dominan, Bali United Bermain Negatif

Super League 2025-2026: Dewa United Tampil Dominan, Bali United Bermain Negatif

Senin, 29 Desember 2025 – 21:00 WIB
Super League 2025-2026: Dewa United Tampil Dominan, Bali United Bermain Negatif - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel berduel dengan pemain Dewa United Edo Febriansyah di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) sore. Kedua kesebelasan bermain 0 - 0. Foto: Instagram @liga1match

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United dan Dewa United gagal melanjutkan tren kemenangan pada laga tunda Super League 2025-2026.

Bermain di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) sore, kedua kesebelasan bermain imbang 0 – 0.

Padahal, pada dua laga sebelumnya, kedua kesebelasan sama-sama meraih kemenangan.

Baca Juga:

Tuan rumah Bali United meraih kemenangan saat mengalahkan Borneo FC dan PSBS Biak, di lain sisi Dewa United menang saat membungkam Persita Tangerang dan Persis Solo.

Hasil imbang ini patut disyukuri kedua kesebelasan meski tak mampu mengangkat performa tim di klasemen Super League 2025-2026.

Bali United tertahan di peringkat kedelapan Super League dengan 21 poin, hasil dari lima kali menang, enam kali seri dan empat kali kalah.

Baca Juga:

Dewa United masih berada di posisi ke-14 dengan 17 poin, hasil dari lima kali menang, dua kali seri dan delapan kali kalah.

Bali United pada laga ini bermain tidak sesuai ekspektasi.

Bermain di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) sore, Bali United dan Dewa United bermain imbang dengan skor akhir 0 – 0.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Super League 2025-2026 bali united Dewa United Bali United vs Dewa United stadion kapten dipta Statistik Bali United vs Dewa United Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Super League 2025-2026: Dewa United Tampil Dominan, Bali United Bermain Negatif - JPNN.com Bali
    Super League 2025-2026: Dewa United Tampil Dominan, Bali United Bermain Negatif
  2. Duel Menir Belanda di Stadion Dipta Berakhir Imbang, Cek Klasemen - JPNN.com Bali

    Duel Menir Belanda di Stadion Dipta Berakhir Imbang, Cek Klasemen

  3. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Dewa United, Seru - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Dewa United, Seru

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU