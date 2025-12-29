Super League 2025-2026: Dewa United Tampil Dominan, Bali United Bermain Negatif

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United dan Dewa United gagal melanjutkan tren kemenangan pada laga tunda Super League 2025-2026.

Bermain di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) sore, kedua kesebelasan bermain imbang 0 – 0.

Padahal, pada dua laga sebelumnya, kedua kesebelasan sama-sama meraih kemenangan.

Tuan rumah Bali United meraih kemenangan saat mengalahkan Borneo FC dan PSBS Biak, di lain sisi Dewa United menang saat membungkam Persita Tangerang dan Persis Solo.

Hasil imbang ini patut disyukuri kedua kesebelasan meski tak mampu mengangkat performa tim di klasemen Super League 2025-2026.

Bali United tertahan di peringkat kedelapan Super League dengan 21 poin, hasil dari lima kali menang, enam kali seri dan empat kali kalah.

Dewa United masih berada di posisi ke-14 dengan 17 poin, hasil dari lima kali menang, dua kali seri dan delapan kali kalah.

Bali United pada laga ini bermain tidak sesuai ekspektasi.