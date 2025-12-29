JPNN.com

Senin, 29 Desember 2025 – 17:35 WIB
Duel Menir Belanda di Stadion Dipta Berakhir Imbang, Cek Klasemen
Pemain Bali United berusaha mencetak gol melalui teknik sundulan, tetapi berhasil dimentahkan kiper Dewa United, Sonny Stevens di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) sore. Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 0 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Laga tunda Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Senin (29/12) sore berakhir klimaks.

Duel menir Belanda, Johnny Jansen di kubu Bali United dan Jan Olde Riekerink bersama Dewa United berakhir dengan skor 0 – 0.

Peluang kedua kesebelasan mencetak gol gagal terwujud hingga wasit Alex Febrian Sinaga meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Hasil imbang ini tidak mempengaruhi posisi kedua kesebelasan di papan klasemen Super League 2025-2026.

Bali United tertahan di peringkat kedelapan Super League dengan 21 poin, hasil dari lima kali menang, enam kali seri dan empat kali kalah.

Dewa United masih berada di posisi ke-14 dengan 17 poin, hasil dari lima kali menang, dua kali seri dan delapan kali kalah.

Kedua kesebelasan sebenarnya memulai pertandingan dengan intensitas tinggi.

Beberapa peluang lahir dari kaki gelandang Kadek Agung, tetapi berhasil dimentahkan kiper Dewa United, Sonny Stevens.

