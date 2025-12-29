JPNN.com

Senin, 29 Desember 2025 – 14:29 WIB
Perseden Perkasa, Bungkam Waanal Brothers, Gusur Persekabpas di Puncak Klasemen - JPNN.com Bali
Pemain Perseden mencetak gol ke gawang Waanal Brothers di Lapangan Thor Surabaya. Perseden mengalahkan Waanal Brothers dengan skor 3 - 0. Perseden pun memuncaki klasemen Grup D Liga Nusantara 2025-2026. Foto: Instagram @perseden_denpasar

bali.jpnn.com, SURABAYA - Perseden Denpasar melanjutkan tren positif pada laga terakhir putaran pertama Grup D Liga Nusantara 2025-2026.

Laskar Catur Muka berhasil mengalahkan Waanal Brothers di Lapangan Thor, Surabaya, Jumat (26/12) lalu dengan hasil 3 – 0.

Tiga gol Perseden pada laga pekan kedelapan Grup D dicetak Komang Nathan Suarnatya yang mencetak brace menit ke-24 dan 28, dan I Ketut Dedi Setiyawan menit ke-49.

Kemenangan ini mengantarkan Perseden Denpasar menggusur posisi Persekabpas Pasuruan dari puncak klasemen Grup D Liga Nusantara.

Pasalnya, pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Persekabpas Pasuruan secara mengejutkan kalah dari Persebata Lembata dengan skor 1 – 3.

Perseden Denpasar pun kokoh di puncak klasemen dengan 18 poin, hasil dari enam kali menang dan dua kali kalah.

Persekabpas Pasuruan melorot ke peringkat kedua dengan 16 poin, hasil dari lima kali menang, sekali seri dan dua kali kalah.

Persebata Lembata naik ke peringkat ketiga dengan 13 poin, hasil dari empat kali menang, sekali seri dan tiga kali kalah.

