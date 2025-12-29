JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Dewa United, Seru

Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Dewa United, Seru

Senin, 29 Desember 2025 – 13:57 WIB
Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Dewa United, Seru - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Duel seru tersaji pada laga tunda Super League 2025-2026 antara tuan rumah Bali United melawan Dewa United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) sore. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, GIANYAR - Duel seru tersaji pada laga tunda Super League 2025-2026 antara tuan rumah Bali United melawan Dewa United.

Pertandingan besar ini bergulir Senin (29/11) sore ini pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Bagi Anda yang tidak menyaksikan langsung pertandingan langsung di stadion, bisa menikmati melalui opsi streaming di Vidio.

Baca Juga:

Yang menarik, kedua kesebelasan sama-sama meraih hasil positif pada laga sebelumnya, di tempat berbeda.

Bali United mengalahkan PSBS Biak dengan skor akhir 3 – 0, sementara Dewa United membungkam Persis Solo dengan skor telak 5 – 1.

Kedua kesebelasan telah bertemu enam kali di ajang Liga 1, tiga kali berlangsung di Stadion Kapten Dipta, dan tiga lagi di kandang lama Dewa United, Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Baca Juga:

Dalam enam pertandingan tersebut, Bali United menang tiga, dua kali kemenangan diperoleh di Stadion Kapten Dipta, satu lagi di Stadion Indomilk Arena.

Dewa United di lain sisi baru menang sekali saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Kedua kesebelasan telah bertemu enam kali di ajang Liga 1, tiga kali berlangsung di Stadion Dipta, dan tiga lagi di kandang lama Dewa United, Stadion Indomilk
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Dewa United Bali United vs Dewa United Live Streaming Bali United vs Dewa United Johnny Jansen Prediksi Bali United vs Dewa United Susunan Pemain Bali United vs Dewa United Jan Olde Riekerink Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Dewa United, Seru - JPNN.com Bali
    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Dewa United, Seru
  2. Dewa United Bidik Tiga Poin, Brian Fatari: Kami Ingin Melanjutkan Tren Positif - JPNN.com Bali

    Dewa United Bidik Tiga Poin, Brian Fatari: Kami Ingin Melanjutkan Tren Positif

  3. Jan Olde Riekerink Cetak Rekor Laga ke-100, Sentil Telat di Bursa Transfer - JPNN.com Bali

    Jan Olde Riekerink Cetak Rekor Laga ke-100, Sentil Telat di Bursa Transfer

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU