Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs Dewa United, Seru

bali.jpnn.com, GIANYAR - Duel seru tersaji pada laga tunda Super League 2025-2026 antara tuan rumah Bali United melawan Dewa United.

Pertandingan besar ini bergulir Senin (29/11) sore ini pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Bagi Anda yang tidak menyaksikan langsung pertandingan langsung di stadion, bisa menikmati melalui opsi streaming di Vidio.

Yang menarik, kedua kesebelasan sama-sama meraih hasil positif pada laga sebelumnya, di tempat berbeda.

Bali United mengalahkan PSBS Biak dengan skor akhir 3 – 0, sementara Dewa United membungkam Persis Solo dengan skor telak 5 – 1.

Kedua kesebelasan telah bertemu enam kali di ajang Liga 1, tiga kali berlangsung di Stadion Kapten Dipta, dan tiga lagi di kandang lama Dewa United, Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Dalam enam pertandingan tersebut, Bali United menang tiga, dua kali kemenangan diperoleh di Stadion Kapten Dipta, satu lagi di Stadion Indomilk Arena.

Dewa United di lain sisi baru menang sekali saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.