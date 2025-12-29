Dewa United Bidik Tiga Poin, Brian Fatari: Kami Ingin Melanjutkan Tren Positif

JPNN.com

Senin, 29 Desember 2025 – 08:16 WIB
Bek tengah Dewa United Brian Fatari mengeklaim seluruh pemain saat ini dalam keadaan prima, tanpa ada kendala fisik maupun cedera yang perlu dikhawatirkan saat menghadapi tuan rumah Bali United, Senin (29/12) sore di Stadion Kapten Dipta, Gianyar. Foto: Dewa United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bek andalan Dewa United Brian Fatari mengatakan telah menyiapkan segala aspek untuk menghadapi pertandingan tunda Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) sore ini.

Tidak hanya fisik, pemain di bawah arahan pelatih Jan Olde Riekerink telah menyiapkan taktik dan strategi menghadapi Bali United.

“Kami dalam beberapa hari ini sudah melakukan persiapan matang untuk menghadapi Bali United.

Semua sesi latihan sudah kami lakukan agar bisa tampil maksimal,” ujar Brian Fatari dilansir dari laman klub.

Bek tengah 25 tahun ini mengeklaim seluruh pemain saat ini dalam keadaan prima, tanpa ada kendala fisik maupun cedera yang perlu dikhawatirkan.

“Seluruh pemain dalam kondisi baik, tidak ada yang mengalami masalah.

Ini menjadi modal penting bagi tim untuk menampilkan performa terbaik di lapangan,” kata Brian Fatari.

Brian Fatari ini juga menegaskan tekad Dewa United melanjutkan tren positif dalam lawatannya ke Bali.

