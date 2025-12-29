Jan Olde Riekerink Cetak Rekor Laga ke-100, Sentil Telat di Bursa Transfer

bali.jpnn.com, GIANYAR - Laga tunda Super League 2025-2026 antara tuan rumah Bali United kontra Dewa United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) sore sangat berarti bagi menir Belanda, Jan Olde Riekerink.

Pertandingan ini akan menjadi laga ke-100 Jan Olde Riekerink bersama Dewa United di Liga Indonesia.

Pencapaian ini mencerminkan perjalanan panjang dan konsistensi Jan Olde Riekerink membangun Dewa United.

“Saya tahu dalam momen ini saya menjadi pelatih sebuah klub paling lama.

Terutama di klub ini, tiga tahun lalu saya memulainya.

Kami membangun sebuah organisasi yang sangat profesional,” ujar Jan Olde Riekerink dilansir dari laman klub.

Oleh karena itu, mantan pelatih Galatasaray ini memberikan apresiasi kepada manajemen klub yang dinilainya memiliki peran besar dalam perkembangan Dewa United hingga saat ini.

Menurut Jan Olde Riekerink, kepercayaan dan kebebasan yang diberikan menjadi fondasi penting dalam membangun tim yang kompetitif.