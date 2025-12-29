JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Jan Olde Riekerink Cetak Rekor Laga ke-100, Sentil Telat di Bursa Transfer

Jan Olde Riekerink Cetak Rekor Laga ke-100, Sentil Telat di Bursa Transfer

Senin, 29 Desember 2025 – 07:57 WIB
Jan Olde Riekerink Cetak Rekor Laga ke-100, Sentil Telat di Bursa Transfer - JPNN.com Bali
Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink akan memainkan laga ke-100 bersama Banten Warrior saat menantang tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) sore. Foto: Instagram @dewaunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Laga tunda Super League 2025-2026 antara tuan rumah Bali United kontra Dewa United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) sore sangat berarti bagi menir Belanda, Jan Olde Riekerink.

Pertandingan ini akan menjadi laga ke-100 Jan Olde Riekerink bersama Dewa United di Liga Indonesia.

Pencapaian ini mencerminkan perjalanan panjang dan konsistensi Jan Olde Riekerink membangun Dewa United.

Baca Juga:

“Saya tahu dalam momen ini saya menjadi pelatih sebuah klub paling lama.

Terutama di klub ini, tiga tahun lalu saya memulainya.

Kami membangun sebuah organisasi yang sangat profesional,” ujar Jan Olde Riekerink dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Oleh karena itu, mantan pelatih Galatasaray ini memberikan apresiasi kepada manajemen klub yang dinilainya memiliki peran besar dalam perkembangan Dewa United hingga saat ini.

Menurut Jan Olde Riekerink, kepercayaan dan kebebasan yang diberikan menjadi fondasi penting dalam membangun tim yang kompetitif.

Pertandingan tunda Bali United kontra Dewa United ini akan menjadi laga ke-100 Jan Olde Riekerink bersama Banten Warriors di Liga Indonesia.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jan Olde Riekerink Dewa United bursa transfer Laga ke-100 bali united Bali United vs Dewa United Galatasaray Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jan Olde Riekerink Percaya Diri Dewa United Gasak Bali United di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Jan Olde Riekerink Percaya Diri Dewa United Gasak Bali United di Stadion Dipta

  2. Brandon Bergairah Setelah Absen, Sentil Privat Mbarga: Kami Berteman, tetapi - JPNN.com Bali

    Brandon Bergairah Setelah Absen, Sentil Privat Mbarga: Kami Berteman, tetapi

  3. Bali United vs Dewa United: Duel Menir Belanda, Johnny Jansen Sebut Laga Sulit - JPNN.com Bali

    Bali United vs Dewa United: Duel Menir Belanda, Johnny Jansen Sebut Laga Sulit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU