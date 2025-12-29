Jan Olde Riekerink Percaya Diri Dewa United Gasak Bali United di Stadion Dipta

JPNN.com

Senin, 29 Desember 2025 – 07:43 WIB
Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink optimistis bisa meraih kemenangan saat melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) sore. Foto: Dewa United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United dijadwalkan menghadapi Dewa United pada laga tunda Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) sore.

Laga ini menjadi duel perdana menir Belanda, Johnny Jansen bersama Bali United dan Jan Olde Riekerink dengan Dewa United.

Jan Olde Riekerink memastikan Dewa United dalam fase positif setelah melalui sejumlah proses pembenahan.

“Saya pikir kami menyelesaikan beberapa masalah di dalam tim.

Kami menang di dua laga terakhir setelah melakukan pembenahan,” ujar Jan Olde Riekerink dilansir dari laman klub.

Dewa United meraih dua kemenangan setelah menelan lima kali kekalahan di Super League.

Kemenangan itu diperoleh skuad Banten Warrior saat menjamu Persita (1 – 0) dan Persis Solo (5 – 1).

Kemenangan telak Dewa United atas Persis Solo ikut mengangkat mental Ricky Kambuaya Cum sius setelah kalah dari Madura United, PSIM Yogyakarta, Borneo FC, PSM Makassar dan Persib Bandung.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengaku datang ke Bali dengan semangat tinggi bisa melanjutkan tren positif setelah menang beruntun dalam dua laga
